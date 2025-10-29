- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
💰 Descrizione Professionale del Sistema di Trading: «Golden Snake»
🌟 Panoramica e Filosofia (Panoramica e Filosofia)
Il sistema di trading «Golden Snake» (Expert Advisor) è un algoritmo altamente efficiente specificamente adattato per la negoziazione dell'Oro (XAU/USD). Si basa su una metodologia collaudata di Trading del Canale Notturno, con un'enfasi fondamentale sull'esecuzione del breakout (rottura) durante la Sessione Europea. Questa strategia mira a capitalizzare sui cambiamenti prevedibili della volatilità tra le sessioni.
Filosofia Fondamentale: Qualità prima della Quantità. Il sistema minimizza la frequenza delle operazioni pur garantendo un'alta probabilità di catturare il profitto in ogni posizione aperta.
📊 Mercato e Asset (Mercato e Asset)
-
Mercato Obiettivo: Forex / CFD (Contratti per Differenza).
-
Asset Negoziato: Oro (XAU/USD).
-
Orizzonte Temporale (Timeframe): H1 (Grafico a un'ora).
⚙️ Gestione del Rischio e della Posizione (Parametri Raccomandati) (Gestione del Rischio e della Posizione - Parametri Raccomandati)
Il sistema è stato progettato con un'enfasi sulla Gestione del Capitale conservativa (Money Management), che consente una crescita stabile con un rischio controllato.
|Parametro
|Deposito Raccomandato
|Dimensione del Lotto Operativo
|Livello di Rischio
|Minimo (Conservativo)
|$1.500$ USD
|$0.01$
|Controllato
|Attuale (Benchmark)
|$5.000$ USD
|$0.04$
|Moderato
Nota: La dimensione del lotto raccomandata di $0.01$ per ogni $1.500$ USD di deposito garantisce scalabilità e sicurezza, mantenendo una bassa percentuale di rischio per operazione.
📈 Risultati di Performance (Periodo: 2024) (Risultati di Performance - Periodo: 2024)
Le metriche seguenti dimostrano l'efficienza e l'affidabilità eccezionali dell'algoritmo per il periodo dall'inizio del 2024 con un deposito di riferimento di $5.000$ USD.
|Metrica di Performance
|Indicatore
|Valore
|Commento
|Deposito Iniziale
|-
|$5.000,00$ USD
|Base per il calcolo
|Profitto Totale
|$\Sigma P$
|$5.954,83$ USD
|Aumento netto del capitale
|Crescita del Deposito
|%
|$119.09\%$
|Oltre il 100% di rendimento per il periodo
|Massimo Drawdown (Max Drawdown)
|Max Drawdown
|$646,60$ USD
|Indicatore chiave del controllo del rischio
|Drawdown in %
|%
|$\approx **11,45\%$**
|Rischio basso rispetto al profitto
🔑 Vantaggi Chiave per il Trader (Vantaggi Chiave per il Trader)
-
Focalizzazione sul Profitto: La logica unica di entrata/uscita, sincronizzata con l'inizio della Sessione Europea, garantisce un alto tasso di successo concentrandosi su setup "affidabili".
-
Rapporto Rischio/Rendimento Eccezionale: Il rapporto tra Profitto ($5.954,83$) e Massimo Drawdown ($646,60$) è di circa $9.2:1$. Ciò attesta l'alta resilienza e la sicurezza del sistema.
-
Rischio Controllato: Il basso drawdown massimo ($11,45\%$ del saldo iniziale) conferma un approccio conservativo e responsabile alla gestione del rischio, cruciale per il trading a lungo termine.
-
Scalabilità: Il sistema è facilmente scalabile. La possibilità di iniziare a negoziare con un deposito minimo di $1.500$ USD (lotto $0.01$) lo rende accessibile a un'ampia gamma di trader.