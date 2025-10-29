SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden snake
Serhii Omelchuk

Golden snake

Serhii Omelchuk
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

💰 Descrizione Professionale del Sistema di Trading: «Golden Snake»

🌟 Panoramica e Filosofia (Panoramica e Filosofia)

Il sistema di trading «Golden Snake» (Expert Advisor) è un algoritmo altamente efficiente specificamente adattato per la negoziazione dell'Oro (XAU/USD). Si basa su una metodologia collaudata di Trading del Canale Notturno, con un'enfasi fondamentale sull'esecuzione del breakout (rottura) durante la Sessione Europea. Questa strategia mira a capitalizzare sui cambiamenti prevedibili della volatilità tra le sessioni.

Filosofia Fondamentale: Qualità prima della Quantità. Il sistema minimizza la frequenza delle operazioni pur garantendo un'alta probabilità di catturare il profitto in ogni posizione aperta.

📊 Mercato e Asset (Mercato e Asset)

  • Mercato Obiettivo: Forex / CFD (Contratti per Differenza).

  • Asset Negoziato: Oro (XAU/USD).

  • Orizzonte Temporale (Timeframe): H1 (Grafico a un'ora).

⚙️ Gestione del Rischio e della Posizione (Parametri Raccomandati) (Gestione del Rischio e della Posizione - Parametri Raccomandati)

Il sistema è stato progettato con un'enfasi sulla Gestione del Capitale conservativa (Money Management), che consente una crescita stabile con un rischio controllato.

Parametro Deposito Raccomandato Dimensione del Lotto Operativo Livello di Rischio
Minimo (Conservativo) $1.500$ USD $0.01$ Controllato
Attuale (Benchmark) $5.000$ USD $0.04$ Moderato

Nota: La dimensione del lotto raccomandata di $0.01$ per ogni $1.500$ USD di deposito garantisce scalabilità e sicurezza, mantenendo una bassa percentuale di rischio per operazione.

📈 Risultati di Performance (Periodo: 2024) (Risultati di Performance - Periodo: 2024)

Le metriche seguenti dimostrano l'efficienza e l'affidabilità eccezionali dell'algoritmo per il periodo dall'inizio del 2024 con un deposito di riferimento di $5.000$ USD.

Metrica di Performance Indicatore Valore Commento
Deposito Iniziale - $5.000,00$ USD Base per il calcolo
Profitto Totale $\Sigma P$ $5.954,83$ USD Aumento netto del capitale
Crescita del Deposito % $119.09\%$ Oltre il 100% di rendimento per il periodo
Massimo Drawdown (Max Drawdown) Max Drawdown $646,60$ USD Indicatore chiave del controllo del rischio
Drawdown in % % $\approx **11,45\%$** Rischio basso rispetto al profitto

🔑 Vantaggi Chiave per il Trader (Vantaggi Chiave per il Trader)

  • Focalizzazione sul Profitto: La logica unica di entrata/uscita, sincronizzata con l'inizio della Sessione Europea, garantisce un alto tasso di successo concentrandosi su setup "affidabili".

  • Rapporto Rischio/Rendimento Eccezionale: Il rapporto tra Profitto ($5.954,83$) e Massimo Drawdown ($646,60$) è di circa $9.2:1$. Ciò attesta l'alta resilienza e la sicurezza del sistema.

  • Rischio Controllato: Il basso drawdown massimo ($11,45\%$ del saldo iniziale) conferma un approccio conservativo e responsabile alla gestione del rischio, cruciale per il trading a lungo termine.

  • Scalabilità: Il sistema è facilmente scalabile. La possibilità di iniziare a negoziare con un deposito minimo di $1.500$ USD (lotto $0.01$) lo rende accessibile a un'ampia gamma di trader.


Non ci sono recensioni
2025.10.29 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati