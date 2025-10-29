SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MediMed
Mehrdad Azizi

MediMed

Mehrdad Azizi
0 recensioni
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
130 (47.79%)
Loss Trade:
142 (52.21%)
Best Trade:
183.37 AUD
Worst Trade:
-162.35 AUD
Profitto lordo:
3 497.35 AUD (1 607 723 pips)
Perdita lorda:
-4 061.19 AUD (1 266 108 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (75.30 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
367.04 AUD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
79.23%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
124 (45.59%)
Short Trade:
148 (54.41%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-2.07 AUD
Profitto medio:
26.90 AUD
Perdita media:
-28.60 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-291.36 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-345.18 AUD (6)
Crescita mensile:
-4.64%
Previsione annuale:
-56.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 204.30 AUD
Massimale:
1 208.08 AUD (60.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.46% (1 208.08 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 136
BTCUSD.a 59
USDJPY.a 39
AUDUSD.a 16
AUDJPY.a 13
AUDCHF.a 5
GBPUSD.a 3
XAGEUR.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 92
BTCUSD.a 25
USDJPY.a -387
AUDUSD.a -147
AUDJPY.a -124
AUDCHF.a 125
GBPUSD.a -10
XAGEUR.a -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 52K
BTCUSD.a 290K
USDJPY.a -423
AUDUSD.a -336
AUDJPY.a 9
AUDCHF.a 91
GBPUSD.a -303
XAGEUR.a -32
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +183.37 AUD
Worst Trade: -162 AUD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.30 AUD
Massima perdita consecutiva: -291.36 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.29 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 10:06
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.12% of days out of the 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.93% of days out of the 410 days of the signal's entire lifetime.
