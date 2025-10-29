- Crescita
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
12.41 UST
Worst Trade:
-1.33 UST
Profitto lordo:
22.68 UST (2 266 pips)
Perdita lorda:
-3.58 UST (321 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (10.27 UST)
Massimo profitto consecutivo:
12.41 UST (1)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
7.35
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.34
Profitto previsto:
3.18 UST
Profitto medio:
7.56 UST
Perdita media:
-1.19 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-2.42 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2.42 UST (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.60 UST
Massimale:
2.60 UST (2.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
💹 Order Flow Trader
🎯 Small stop, big reward
📊 I read the market — not predict it
🚀 Discipline builds profit
