SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The wolfe of trading
Mohamed Ali M Abdelaziz

The wolfe of trading

Mohamed Ali M Abdelaziz
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
12.41 UST
Worst Trade:
-1.33 UST
Profitto lordo:
22.68 UST (2 266 pips)
Perdita lorda:
-3.58 UST (321 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (10.27 UST)
Massimo profitto consecutivo:
12.41 UST (1)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
7.35
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.34
Profitto previsto:
3.18 UST
Profitto medio:
7.56 UST
Perdita media:
-1.19 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-2.42 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2.42 UST (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.60 UST
Massimale:
2.60 UST (2.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.41 UST
Worst Trade: -1 UST
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.27 UST
Massima perdita consecutiva: -2.42 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

💹 Order Flow Trader
🎯 Small stop, big reward
📊 I read the market — not predict it
🚀 Discipline builds profit
Non ci sono recensioni
2025.10.29 08:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 08:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati