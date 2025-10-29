- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
26.92 USD
Worst Trade:
-15.67 USD
Profitto lordo:
46.32 USD (28 379 pips)
Perdita lorda:
-45.91 USD (44 587 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (35.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
68.36%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
7.72 USD
Perdita media:
-15.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.92 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
33.51 USD (5.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (33.84 USD)
Per equità:
3.17% (19.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.92 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.13 USD
Massima perdita consecutiva: -28.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Hi,
This is Loss Recovery EA strategy.
Good luck!
