Quang Dung Pham

Loss Recovery EA MT5

Quang Dung Pham
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
26.92 USD
Worst Trade:
-15.67 USD
Profitto lordo:
46.32 USD (28 379 pips)
Perdita lorda:
-45.91 USD (44 587 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (35.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
68.36%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
7.72 USD
Perdita media:
-15.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.92 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
33.51 USD (5.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (33.84 USD)
Per equità:
3.17% (19.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.92 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.13 USD
Massima perdita consecutiva: -28.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Hi,

This is Loss Recovery EA strategy.

Good luck!

Non ci sono recensioni
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 08:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
