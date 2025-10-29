SegnaliSezioni
Dominic Tanay

MultiScalping815

Dominic Tanay
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -7%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
142 (68.93%)
Loss Trade:
64 (31.07%)
Best Trade:
12.13 USD
Worst Trade:
-30.22 USD
Profitto lordo:
231.42 USD (22 449 pips)
Perdita lorda:
-305.92 USD (27 568 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (19.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.05 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
74.14%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
96 (46.60%)
Short Trade:
110 (53.40%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.36 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-203.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.84 USD (10)
Crescita mensile:
-3.63%
Previsione annuale:
-44.08%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.86 USD
Massimale:
203.84 USD (61.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.49% (203.84 USD)
Per equità:
1.48% (1.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 35
EURGBP 27
GBPUSD 26
CHFJPY 25
USDCHF 17
EURCAD 10
GBPAUD 7
GBPCHF 7
GBPCAD 6
EURNZD 6
NZDCAD 6
EURCHF 6
AUDJPY 6
GBPNZD 5
AUDCHF 4
EURAUD 4
EURUSD 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -46
EURGBP -33
GBPUSD -37
CHFJPY 13
USDCHF 6
EURCAD 4
GBPAUD 16
GBPCHF 2
GBPCAD -2
EURNZD 4
NZDCAD -5
EURCHF 1
AUDJPY 1
GBPNZD 5
AUDCHF 3
EURAUD 2
EURUSD -4
NZDCHF 0
AUDUSD 1
AUDCAD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -4.8K
EURGBP -1.4K
GBPUSD -1.4K
CHFJPY -1.4K
USDCHF 445
EURCAD 478
GBPAUD 2.6K
GBPCHF 226
GBPCAD -305
EURNZD 529
NZDCAD -765
EURCHF 78
AUDJPY 268
GBPNZD 801
AUDCHF 248
EURAUD 284
EURUSD -429
NZDCHF 28
AUDUSD 109
AUDCAD -560
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.13 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +19.44 USD
Massima perdita consecutiva: -203.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Xlence-Real13
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.43 × 28
FXCESS-Live01
6.36 × 14
Non ci sono recensioni
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 6.58% of days out of the 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 08:56
80% of trades performed within 13 days. This comprises 4.28% of days out of the 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 267 days
