- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
409
Profit Trade:
310 (75.79%)
Loss Trade:
99 (24.21%)
Best Trade:
611.71 USD
Worst Trade:
-2 373.18 USD
Profitto lordo:
7 063.21 USD (95 301 pips)
Perdita lorda:
-10 344.81 USD (104 474 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (147.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 608.35 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
64 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
178 (43.52%)
Short Trade:
231 (56.48%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-8.02 USD
Profitto medio:
22.78 USD
Perdita media:
-104.49 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 703.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 742.37 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 281.60 USD
Massimale:
4 765.45 USD (191.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|73
|AUDCAD
|40
|EURNZD
|35
|NZDJPY
|34
|EURCHF
|32
|ETHUSD
|31
|GBPCAD
|29
|GBPAUD
|28
|AUDCHF
|26
|AUDNZD
|26
|USDCHF
|17
|GBPNZD
|9
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURGBP
|2
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|-1.9K
|AUDCAD
|-89
|EURNZD
|-127
|NZDJPY
|-126
|EURCHF
|-118
|ETHUSD
|-37
|GBPCAD
|-23
|GBPAUD
|-327
|AUDCHF
|-191
|AUDNZD
|-104
|USDCHF
|46
|GBPNZD
|-75
|GBPCHF
|-240
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|9
|EURUSD
|2
|NZDCAD
|-1
|EURGBP
|8
|CADJPY
|1
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|301
|AUDCAD
|600
|EURNZD
|463
|NZDJPY
|943
|EURCHF
|-1.2K
|ETHUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-948
|GBPAUD
|-1.4K
|AUDCHF
|-450
|AUDNZD
|-4.7K
|USDCHF
|31
|GBPNZD
|-241
|GBPCHF
|-551
|EURCAD
|35
|GBPUSD
|164
|AUDUSD
|60
|EURUSD
|54
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|28
|CADJPY
|33
|EURAUD
|75
|NZDCHF
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +611.71 USD
Worst Trade: -2 373 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +147.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 703.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Xlence-Real13
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.00 × 25
|
FXCESS-Live01
|6.36 × 14
Non ci sono recensioni