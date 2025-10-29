SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MultiScalping336
Dominic Tanay

MultiScalping336

Dominic Tanay
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
409
Profit Trade:
310 (75.79%)
Loss Trade:
99 (24.21%)
Best Trade:
611.71 USD
Worst Trade:
-2 373.18 USD
Profitto lordo:
7 063.21 USD (95 301 pips)
Perdita lorda:
-10 344.81 USD (104 474 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (147.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 608.35 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
64 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
178 (43.52%)
Short Trade:
231 (56.48%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-8.02 USD
Profitto medio:
22.78 USD
Perdita media:
-104.49 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 703.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 742.37 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 281.60 USD
Massimale:
4 765.45 USD (191.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 73
AUDCAD 40
EURNZD 35
NZDJPY 34
EURCHF 32
ETHUSD 31
GBPCAD 29
GBPAUD 28
AUDCHF 26
AUDNZD 26
USDCHF 17
GBPNZD 9
GBPCHF 7
EURCAD 4
GBPUSD 4
AUDUSD 3
EURUSD 3
NZDCAD 3
EURGBP 2
CADJPY 1
EURAUD 1
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY -1.9K
AUDCAD -89
EURNZD -127
NZDJPY -126
EURCHF -118
ETHUSD -37
GBPCAD -23
GBPAUD -327
AUDCHF -191
AUDNZD -104
USDCHF 46
GBPNZD -75
GBPCHF -240
EURCAD 1
GBPUSD 22
AUDUSD 9
EURUSD 2
NZDCAD -1
EURGBP 8
CADJPY 1
EURAUD 10
NZDCHF 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 301
AUDCAD 600
EURNZD 463
NZDJPY 943
EURCHF -1.2K
ETHUSD -1.2K
GBPCAD -948
GBPAUD -1.4K
AUDCHF -450
AUDNZD -4.7K
USDCHF 31
GBPNZD -241
GBPCHF -551
EURCAD 35
GBPUSD 164
AUDUSD 60
EURUSD 54
NZDCAD 6
EURGBP 28
CADJPY 33
EURAUD 75
NZDCHF 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +611.71 USD
Worst Trade: -2 373 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +147.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 703.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Xlence-Real13
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.00 × 25
FXCESS-Live01
6.36 × 14
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.29 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 64 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati