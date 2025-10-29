- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
15.89 ZAR
Worst Trade:
-34.92 ZAR
Profitto lordo:
32.03 ZAR (205 pips)
Perdita lorda:
-108.35 ZAR (592 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (16.14 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
16.14 ZAR (2)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
82.35%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-6.94 ZAR
Profitto medio:
10.68 ZAR
Perdita media:
-13.54 ZAR
Massime perdite consecutive:
5 (-90.90 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-90.90 ZAR (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.32 ZAR
Massimale:
92.21 ZAR (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (92.21 ZAR)
Per equità:
1.68% (84.13 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDb
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDb
|-377
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.89 ZAR
Worst Trade: -35 ZAR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +16.14 ZAR
Massima perdita consecutiva: -90.90 ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live Server 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
4.9K
ZAR
ZAR
1
100%
11
27%
82%
0.29
-6.94
ZAR
ZAR
2%
1:500