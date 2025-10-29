SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EURUSD Back and fill
Thando Mfene

EURUSD Back and fill

Thando Mfene
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
HFMarketsSA-Live Server 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
15.89 ZAR
Worst Trade:
-34.92 ZAR
Profitto lordo:
32.03 ZAR (205 pips)
Perdita lorda:
-108.35 ZAR (592 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (16.14 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
16.14 ZAR (2)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
82.35%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-6.94 ZAR
Profitto medio:
10.68 ZAR
Perdita media:
-13.54 ZAR
Massime perdite consecutive:
5 (-90.90 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-90.90 ZAR (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.32 ZAR
Massimale:
92.21 ZAR (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (92.21 ZAR)
Per equità:
1.68% (84.13 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDb 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDb -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDb -377
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.89 ZAR
Worst Trade: -35 ZAR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +16.14 ZAR
Massima perdita consecutiva: -90.90 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live Server 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.29 10:06
Share of trading days is too low
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 07:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
