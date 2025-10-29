- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
17 (94.44%)
Loss Trade:
1 (5.56%)
Best Trade:
2.79 EUR
Worst Trade:
-0.65 EUR
Profitto lordo:
14.25 EUR (4 598 pips)
Perdita lorda:
-0.65 EUR (76 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (12.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.41 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
92.81%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
20.92
Long Trade:
13 (72.22%)
Short Trade:
5 (27.78%)
Fattore di profitto:
21.92
Profitto previsto:
0.76 EUR
Profitto medio:
0.84 EUR
Perdita media:
-0.65 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.65 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.65 EUR (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (0.65 EUR)
Per equità:
3.30% (16.79 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCXAU
|1
|XAUEUR
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|BTCXAU
|0
|XAUEUR
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|BTCXAU
|3K
|XAUEUR
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.79 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.65 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Trading pembelajaran bersama. Fokus transaksi Aurum(XAU). Mari kita cari tambahan penghasilan dari trading metal(gold)
