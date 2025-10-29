- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 980
Profit Trade:
2 841 (71.38%)
Loss Trade:
1 139 (28.62%)
Best Trade:
8 221.17 USD
Worst Trade:
-9 208.63 USD
Profitto lordo:
836 716.85 USD (2 305 167 pips)
Perdita lorda:
-434 270.39 USD (1 176 767 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (10 889.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 086.42 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.90
Long Trade:
1 956 (49.15%)
Short Trade:
2 024 (50.85%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
101.12 USD
Profitto medio:
294.51 USD
Perdita media:
-381.27 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-4 944.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 189.30 USD (2)
Crescita mensile:
-0.99%
Previsione annuale:
-12.03%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
778.00 USD
Massimale:
25 313.30 USD (12.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.37% (3 550.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3364
|XTIUSD
|433
|GBPUSD
|169
|EURUSD
|10
|GBPJPY
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|343K
|XTIUSD
|38K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|-611
|GBPJPY
|-302
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1M
|XTIUSD
|86K
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|-296
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 221.17 USD
Worst Trade: -9 209 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10 889.17 USD
Massima perdita consecutiva: -4 944.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
纯手工交易
Non ci sono recensioni