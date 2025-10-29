SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Manual Trading11
Shuai Zou

Manual Trading11

Shuai Zou
0 recensioni
155 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 1 159%
BCRCo-REAL
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 980
Profit Trade:
2 841 (71.38%)
Loss Trade:
1 139 (28.62%)
Best Trade:
8 221.17 USD
Worst Trade:
-9 208.63 USD
Profitto lordo:
836 716.85 USD (2 305 167 pips)
Perdita lorda:
-434 270.39 USD (1 176 767 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (10 889.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 086.42 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.90
Long Trade:
1 956 (49.15%)
Short Trade:
2 024 (50.85%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
101.12 USD
Profitto medio:
294.51 USD
Perdita media:
-381.27 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-4 944.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 189.30 USD (2)
Crescita mensile:
-0.99%
Previsione annuale:
-12.03%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
778.00 USD
Massimale:
25 313.30 USD (12.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.37% (3 550.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3364
XTIUSD 433
GBPUSD 169
EURUSD 10
GBPJPY 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 343K
XTIUSD 38K
GBPUSD 22K
EURUSD -611
GBPJPY -302
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1M
XTIUSD 86K
GBPUSD 11K
EURUSD -1.1K
GBPJPY -296
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 221.17 USD
Worst Trade: -9 209 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10 889.17 USD
Massima perdita consecutiva: -4 944.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
纯手工交易
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati