SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Rainbow MT5
Ervand Oganesyan

Rainbow MT5

Ervand Oganesyan
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 2%
Tickmill-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
38 (49.35%)
Loss Trade:
39 (50.65%)
Best Trade:
1 771.58 USD
Worst Trade:
-1 052.31 USD
Profitto lordo:
9 867.24 USD (61 391 pips)
Perdita lorda:
-7 882.45 USD (36 140 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (771.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 008.25 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.30%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
41 (53.25%)
Short Trade:
36 (46.75%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
25.78 USD
Profitto medio:
259.66 USD
Perdita media:
-202.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 612.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 612.00 USD (4)
Crescita mensile:
45.03%
Previsione annuale:
546.39%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 482.40 USD
Massimale:
2 176.38 USD (44.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.14% (774.45 USD)
Per equità:
0.41% (11.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
COPPER 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
COPPER 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
COPPER 25K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 771.58 USD
Worst Trade: -1 052 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +771.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1 612.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.29 06:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rainbow MT5
30USD al mese
2%
0
0
USD
2.8K
USD
55
98%
77
49%
100%
1.25
25.78
USD
83%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.