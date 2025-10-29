- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
77
Profit Trade:
38 (49.35%)
Loss Trade:
39 (50.65%)
Best Trade:
1 771.58 USD
Worst Trade:
-1 052.31 USD
Profitto lordo:
9 867.24 USD (61 391 pips)
Perdita lorda:
-7 882.45 USD (36 140 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (771.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 008.25 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.30%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
41 (53.25%)
Short Trade:
36 (46.75%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
25.78 USD
Profitto medio:
259.66 USD
Perdita media:
-202.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 612.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 612.00 USD (4)
Crescita mensile:
45.03%
Previsione annuale:
546.39%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 482.40 USD
Massimale:
2 176.38 USD (44.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.14% (774.45 USD)
Per equità:
0.41% (11.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|COPPER
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|COPPER
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|COPPER
|25K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 771.58 USD
Worst Trade: -1 052 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +771.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1 612.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
