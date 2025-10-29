SegnaliSezioni
Ghulam Nabi Butt

Gold farmer daily

Ghulam Nabi Butt
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 311%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 105
Profit Trade:
1 018 (92.12%)
Loss Trade:
87 (7.87%)
Best Trade:
44.90 USD
Worst Trade:
-143.78 USD
Profitto lordo:
1 633.48 USD (5 485 394 pips)
Perdita lorda:
-1 175.10 USD (1 151 859 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (119.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.19 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
53.49%
Massimo carico di deposito:
37.91%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
672 (60.81%)
Short Trade:
433 (39.19%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-13.51 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-856.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-856.21 USD (11)
Crescita mensile:
47.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
856.21 USD (50.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.48% (856.21 USD)
Per equità:
83.03% (910.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1071
XAGUSDm 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 391
XAGUSDm 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 366K
XAGUSDm 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.90 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +119.25 USD
Massima perdita consecutiva: -856.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I will be sharing my own gold trading signals daily — tested, trusted, and highly profitable.
Join now and copy my trades to earn steady profits every single day.
No fake promises, just real market results that speak for themselves.
Be part of my exclusive gold trading group and start growing your income today.
Non ci sono recensioni
2025.12.05 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 04:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 04:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 20:52
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 19:52
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 57% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 17:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
