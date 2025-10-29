- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
15 (71.42%)
Loss Trade:
6 (28.57%)
Best Trade:
16.51 USD
Worst Trade:
-5.13 USD
Profitto lordo:
39.60 USD (21 450 pips)
Perdita lorda:
-16.52 USD (4 710 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (12.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
7.01%
Massimo carico di deposito:
9.83%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
2.64 USD
Perdita media:
-2.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.98 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
9.34 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.44% (9.34 USD)
Per equità:
1.09% (2.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +16.51 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.05 USD
Massima perdita consecutiva: -7.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Trades with Mind-MAPS.
Non ci sono recensioni
