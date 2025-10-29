- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
391
Profit Trade:
281 (71.86%)
Loss Trade:
110 (28.13%)
Best Trade:
4 830.66 USD
Worst Trade:
-9 207.51 USD
Profitto lordo:
27 574.09 USD (249 834 pips)
Perdita lorda:
-26 685.73 USD (232 147 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 099.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 830.66 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
179 (45.78%)
Short Trade:
212 (54.22%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
98.13 USD
Perdita media:
-242.60 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 621.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 230.90 USD (3)
Crescita mensile:
31.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 177.08 USD
Massimale:
11 005.02 USD (65.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|USDJPY
|66
|EURUSD
|9
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|4
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|695
|USDJPY
|66
|EURUSD
|29
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|42
|GBPJPY
|549
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|0
|XAGUSD
|-500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|USDJPY
|2.7K
|EURUSD
|258
|USDCAD
|222
|AUDCAD
|559
|GBPJPY
|817
|USDCHF
|24
|GBPUSD
|-25
|XAGUSD
|-100
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 830.66 USD
Worst Trade: -9 208 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 099.71 USD
Massima perdita consecutiva: -2 621.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM8-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TegasFX-Live-UK-3
|0.37 × 1252
GOFX-REAL SERVER
|0.62 × 500
HantecMarkets-Server4
|2.50 × 2
XMGlobal-Real 36
|2.81 × 210
XMGlobal-Real 8
|4.25 × 423
XMGlobal-Real 38
|4.33 × 413
XMGlobal-Real 18
|4.45 × 722
