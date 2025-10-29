SegnaliSezioni
Affan Muhammad

Signal WTC Scalper

0 recensioni
138 settimane
0 / 0 USD
0%
ATFXGM8-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
391
Profit Trade:
281 (71.86%)
Loss Trade:
110 (28.13%)
Best Trade:
4 830.66 USD
Worst Trade:
-9 207.51 USD
Profitto lordo:
27 574.09 USD (249 834 pips)
Perdita lorda:
-26 685.73 USD (232 147 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 099.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 830.66 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
179 (45.78%)
Short Trade:
212 (54.22%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
98.13 USD
Perdita media:
-242.60 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 621.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 230.90 USD (3)
Crescita mensile:
31.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 177.08 USD
Massimale:
11 005.02 USD (65.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 299
USDJPY 66
EURUSD 9
USDCAD 6
AUDCAD 4
GBPJPY 4
USDCHF 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 695
USDJPY 66
EURUSD 29
USDCAD 7
AUDCAD 42
GBPJPY 549
USDCHF 1
GBPUSD 0
XAGUSD -500
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
USDJPY 2.7K
EURUSD 258
USDCAD 222
AUDCAD 559
GBPJPY 817
USDCHF 24
GBPUSD -25
XAGUSD -100
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 830.66 USD
Worst Trade: -9 208 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 099.71 USD
Massima perdita consecutiva: -2 621.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM8-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TegasFX-Live-UK-3
0.37 × 1252
GOFX-REAL SERVER
0.62 × 500
HantecMarkets-Server4
2.50 × 2
XMGlobal-Real 36
2.81 × 210
XMGlobal-Real 8
4.25 × 423
XMGlobal-Real 38
4.33 × 413
XMGlobal-Real 18
4.45 × 722
Non ci sono recensioni
2025.10.29 04:46
Trading operations on the account were performed for only 134 days. This comprises 13.87% of days out of the 966 days of the signal's entire lifetime.
