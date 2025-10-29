SegnaliSezioni
Mathias Buscher

MBT

Mathias Buscher
0 recensioni
96 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -92%
ActivTradesEU-4
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
274
Profit Trade:
176 (64.23%)
Loss Trade:
98 (35.77%)
Best Trade:
8.14 EUR
Worst Trade:
-75.95 EUR
Profitto lordo:
264.37 EUR (20 821 pips)
Perdita lorda:
-453.13 EUR (41 154 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (33.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
33.41 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
25.16%
Massimo carico di deposito:
3.30%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
87 (31.75%)
Short Trade:
187 (68.25%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-0.69 EUR
Profitto medio:
1.50 EUR
Perdita media:
-4.62 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-17.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-195.01 EUR (3)
Crescita mensile:
2.53%
Previsione annuale:
30.64%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
207.22 EUR
Massimale:
219.61 EUR (103.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.84% (215.85 EUR)
Per equità:
0.06% (0.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 264
GOLD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -197
GOLD -18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -19K
GOLD -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.14 EUR
Worst Trade: -76 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.29 06:56
A large drawdown may occur on the account again
