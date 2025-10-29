SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Irkutsk Invest 2
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 2

Evgeniy Alekseev
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -70%
Tickmill-Live08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
100 (76.92%)
Loss Trade:
30 (23.08%)
Best Trade:
46.15 USD
Worst Trade:
-406.35 USD
Profitto lordo:
522.54 USD (8 540 pips)
Perdita lorda:
-938.03 USD (8 524 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (71.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.21 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
4.87%
Massimo carico di deposito:
24.52%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
60 (46.15%)
Short Trade:
70 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-3.20 USD
Profitto medio:
5.23 USD
Perdita media:
-31.27 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-406.35 USD (1)
Crescita mensile:
12.96%
Previsione annuale:
157.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
543.04 USD
Massimale:
674.25 USD (92.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.06% (674.25 USD)
Per equità:
27.65% (64.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 55
XAUUSD 32
USDCAD 16
USDCHF 13
USDJPY 8
EURUSD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -26
XAUUSD -365
USDCAD -16
USDCHF -16
USDJPY 11
EURUSD -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 590
XAUUSD -686
USDCAD -88
USDCHF 2
USDJPY 233
EURUSD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.15 USD
Worst Trade: -406 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.32 USD
Massima perdita consecutiva: -1.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 9
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
336 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.25 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 05:46
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Irkutsk Invest 2
30USD al mese
-70%
0
0
USD
265
USD
32
100%
130
76%
5%
0.55
-3.20
USD
87%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.