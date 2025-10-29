- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
100 (76.92%)
Loss Trade:
30 (23.08%)
Best Trade:
46.15 USD
Worst Trade:
-406.35 USD
Profitto lordo:
522.54 USD (8 540 pips)
Perdita lorda:
-938.03 USD (8 524 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (71.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.21 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
4.87%
Massimo carico di deposito:
24.52%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
60 (46.15%)
Short Trade:
70 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-3.20 USD
Profitto medio:
5.23 USD
Perdita media:
-31.27 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-406.35 USD (1)
Crescita mensile:
12.96%
Previsione annuale:
157.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
543.04 USD
Massimale:
674.25 USD (92.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.06% (674.25 USD)
Per equità:
27.65% (64.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|55
|XAUUSD
|32
|USDCAD
|16
|USDCHF
|13
|USDJPY
|8
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-26
|XAUUSD
|-365
|USDCAD
|-16
|USDCHF
|-16
|USDJPY
|11
|EURUSD
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|590
|XAUUSD
|-686
|USDCAD
|-88
|USDCHF
|2
|USDJPY
|233
|EURUSD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.15 USD
Worst Trade: -406 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.32 USD
Massima perdita consecutiva: -1.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.05 × 607
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
Tickmill-Live10
|1.23 × 622
336 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
265
USD
USD
32
100%
130
76%
5%
0.55
-3.20
USD
USD
87%
1:500