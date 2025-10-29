- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
20 (86.95%)
Loss Trade:
3 (13.04%)
Best Trade:
156.57 USD
Worst Trade:
-348.57 USD
Profitto lordo:
567.31 USD (1 129 pips)
Perdita lorda:
-370.32 USD (532 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (279.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.28 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
4.62%
Massimo carico di deposito:
15.80%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
9 (39.13%)
Short Trade:
14 (60.87%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
8.56 USD
Profitto medio:
28.37 USD
Perdita media:
-123.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-356.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-356.90 USD (2)
Crescita mensile:
-1.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.62 USD
Massimale:
356.90 USD (44.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.30% (356.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|197
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|597
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.57 USD
Worst Trade: -349 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +279.28 USD
Massima perdita consecutiva: -356.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 227
51 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
100%
23
86%
5%
1.53
8.56
USD
USD
30%
1:500