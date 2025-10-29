- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
28 (93.33%)
Loss Trade:
2 (6.67%)
Best Trade:
8.85 USD
Worst Trade:
-5.88 USD
Profitto lordo:
46.67 USD (3 882 pips)
Perdita lorda:
-12.60 USD (1 126 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (34.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.59 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
57.27%
Massimo carico di deposito:
2.36%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
5.73
Long Trade:
15 (50.00%)
Short Trade:
15 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.70
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-6.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.88 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.46 USD
Massimale:
5.95 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (5.50 USD)
Per equità:
1.14% (11.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.85 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.59 USD
Massima perdita consecutiva: -5.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
XAUUSD
