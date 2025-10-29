SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ridho Shihab
Ridho Pradana

Ridho Shihab

Ridho Pradana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
OrbiTradeSC-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
15 (60.00%)
Loss Trade:
10 (40.00%)
Best Trade:
17.83 USD
Worst Trade:
-11.34 USD
Profitto lordo:
66.23 USD (6 616 pips)
Perdita lorda:
-84.87 USD (7 703 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.99 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
16.12%
Massimo carico di deposito:
6.59%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
23 (92.00%)
Short Trade:
2 (8.00%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.75 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-8.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-28.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.68 USD (3)
Crescita mensile:
-18.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.11 USD
Massimale:
52.20 USD (39.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.08% (51.90 USD)
Per equità:
10.41% (9.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ORB 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ORB -18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ORB -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.83 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.19 USD
Massima perdita consecutiva: -28.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.30 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 05:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 03:19
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 01:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 01:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ridho Shihab
30USD al mese
-18%
0
0
USD
76
USD
1
0%
25
60%
16%
0.78
-0.75
USD
39%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.