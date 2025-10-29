SegnaliSezioni
Roland Alfaro

Trader Tine

Roland Alfaro
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FBS-Real-7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
155.70 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
156.20 USD (50 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (156.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
30.09%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
78.10 USD
Profitto medio:
78.10 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.12%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.57% (26.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 1
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 156
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +155.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +156.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
Non ci sono recensioni
2025.10.29 01:36
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 3.39% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 01:36
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.69% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 01:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.29 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
