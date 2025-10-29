SegnaliSezioni
Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Sniper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
3.92 USD
Worst Trade:
-2.44 USD
Profitto lordo:
6.43 USD (44 689 pips)
Perdita lorda:
-2.44 USD (24 369 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
70.64%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
1.61 USD
Perdita media:
-2.44 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.44 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.61 USD
Massimale:
2.44 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (2.44 USD)
Per equità:
1.31% (13.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 20K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.92 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.60 USD
Massima perdita consecutiva: -2.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trial version.
Contact seller before copy.
Non ci sono recensioni
2025.10.29 02:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 01:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 01:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
