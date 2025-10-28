- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
199.75 USD
Worst Trade:
-150.45 USD
Profitto lordo:
1 046.96 USD (27 621 pips)
Perdita lorda:
-241.05 USD (5 988 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (686.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
686.17 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
25.53%
Massimo carico di deposito:
5.26%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.36
Long Trade:
2 (18.18%)
Short Trade:
9 (81.82%)
Fattore di profitto:
4.34
Profitto previsto:
73.26 USD
Profitto medio:
116.33 USD
Perdita media:
-120.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-150.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.45 USD (1)
Crescita mensile:
26.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.60 USD
Massimale:
150.45 USD (4.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.16% (5.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|USDJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|805
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|USDJPY
|64
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.75 USD
Worst Trade: -150 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +686.17 USD
Massima perdita consecutiva: -150.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
