Matteo Masat

The Big Challenge

Matteo Masat
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
BCMMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
52 (89.65%)
Loss Trade:
6 (10.34%)
Best Trade:
6.41 EUR
Worst Trade:
-4.98 EUR
Profitto lordo:
55.44 EUR (6 744 pips)
Perdita lorda:
-11.78 EUR (1 300 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (18.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.17 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.91%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.77
Long Trade:
45 (77.59%)
Short Trade:
13 (22.41%)
Fattore di profitto:
4.71
Profitto previsto:
0.75 EUR
Profitto medio:
1.07 EUR
Perdita media:
-1.96 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.98 EUR (1)
Crescita mensile:
17.46%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4.98 EUR (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
18.42% (54.08 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 17
EURUSD 12
GBPUSD 11
USDCAD 11
USDCHF 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 14
EURUSD 13
GBPUSD 13
USDCAD 6
USDCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 1.5K
EURUSD 1.4K
GBPUSD 1.4K
USDCAD 914
USDCHF 280
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.41 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCMMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.28 22:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Big Challenge
30USD al mese
0%
0
0
USD
294
EUR
5
12%
58
89%
100%
4.70
0.75
EUR
18%
1:500
Copia

