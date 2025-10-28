SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Growth Equity 07
I Made Sandiarta

Growth Equity 07

I Made Sandiarta
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
4.76 USD
Worst Trade:
-5.63 USD
Profitto lordo:
92.68 USD (143 208 pips)
Perdita lorda:
-31.38 USD (12 199 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.81%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
8.87
Long Trade:
29 (55.77%)
Short Trade:
23 (44.23%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-3.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.91 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.91 USD (3.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.97% (6.91 USD)
Per equità:
8.15% (29.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 11
BTCUSD 8
NAS100 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29
GBPJPY 14
BTCUSD 15
NAS100 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.9K
GBPJPY 478
BTCUSD 127K
NAS100 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.76 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.80 USD
Massima perdita consecutiva: -6.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 498
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.40 × 503
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 115
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.36 × 494
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Non ci sono recensioni
2025.10.28 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
