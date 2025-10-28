- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
4.76 USD
Worst Trade:
-5.63 USD
Profitto lordo:
92.68 USD (143 208 pips)
Perdita lorda:
-31.38 USD (12 199 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.81%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
8.87
Long Trade:
29 (55.77%)
Short Trade:
23 (44.23%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-3.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.91 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.91 USD (3.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.97% (6.91 USD)
Per equità:
8.15% (29.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|11
|BTCUSD
|8
|NAS100
|5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29
|GBPJPY
|14
|BTCUSD
|15
|NAS100
|3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.9K
|GBPJPY
|478
|BTCUSD
|127K
|NAS100
|278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
Tickmill-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 498
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
OctaFX-Real2
|1.40 × 503
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
Alpari-MT5
|1.80 × 284
OctaFX-Real
|2.04 × 113
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 115
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
FBS-Real
|7.25 × 4
RoboForex-Pro
|8.36 × 494
Deriv-Server
|10.67 × 6
FXGT-Live
|14.72 × 318
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
365
USD
USD
1
0%
52
80%
100%
2.95
1.18
USD
USD
8%
1:500