Laurensius Oryvertus Jehuman

Jasmine

Laurensius Oryvertus Jehuman
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 30 880%
UEXOGlobal-Trade
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
54 (81.81%)
Loss Trade:
12 (18.18%)
Best Trade:
4.41 USD
Worst Trade:
-1.16 USD
Profitto lordo:
93.03 USD (9 284 pips)
Perdita lorda:
-6.58 USD (653 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (31.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.21 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
93.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
19.60
Long Trade:
11 (16.67%)
Short Trade:
55 (83.33%)
Fattore di profitto:
14.14
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-0.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.41 USD (5)
Crescita mensile:
30 879.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.41 USD (3.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.34% (4.41 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 86
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.41 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UEXOGlobal-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.28 20:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 20:16
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 19:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 19:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
