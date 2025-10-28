- Crescita
Trade:
66
Profit Trade:
54 (81.81%)
Loss Trade:
12 (18.18%)
Best Trade:
4.41 USD
Worst Trade:
-1.16 USD
Profitto lordo:
93.03 USD (9 284 pips)
Perdita lorda:
-6.58 USD (653 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (31.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.21 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
93.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
19.60
Long Trade:
11 (16.67%)
Short Trade:
55 (83.33%)
Fattore di profitto:
14.14
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-0.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.41 USD (5)
Crescita mensile:
30 879.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.41 USD (3.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.34% (4.41 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|86
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.41 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UEXOGlobal-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
