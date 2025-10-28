SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bubble
Yevhenii Levchenko

Bubble

Yevhenii Levchenko
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
RoboForex-ECN
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.61 USD (969 pips)
Perdita lorda:
-0.08 USD
Vincite massime consecutive:
1 (9.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.61 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
92.77%
Massimo carico di deposito:
8.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
119.12
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
120.13
Profitto previsto:
9.61 USD
Profitto medio:
9.61 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
0.08 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (0.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 969
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.61 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.28 19:16
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.28 19:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 19:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bubble
30USD al mese
1%
0
0
USD
937
USD
0
0%
1
100%
93%
120.12
9.61
USD
0%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.