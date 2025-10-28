- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.61 USD (969 pips)
Perdita lorda:
-0.08 USD
Vincite massime consecutive:
1 (9.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.61 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
92.77%
Massimo carico di deposito:
8.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
119.12
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
120.13
Profitto previsto:
9.61 USD
Profitto medio:
9.61 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
0.08 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (0.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|969
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.61 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VTindex-MT5
|0.00 × 1
FXGT-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
Tickmill-Live
|3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
VantageFX-Live
|15.00 × 2
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
