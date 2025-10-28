SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Blue bird
JUAN CARLOS QUINTANA GARCIA

Blue bird

JUAN CARLOS QUINTANA GARCIA
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.36 EUR
Worst Trade:
-0.06 EUR
Profitto lordo:
0.36 EUR (4 233 pips)
Perdita lorda:
-0.12 EUR (4 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.36 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
0.36 EUR
Perdita media:
-0.12 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.06 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.06 EUR (1)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 EUR
Massimale:
0.12 EUR (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
14.93% (14.93 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1
BTCUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 0
BTCUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -4
BTCUSD 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.36 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.06 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.28 20:16
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.86% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 20:16
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.43% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 20:16
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 18:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
