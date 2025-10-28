SegnaliSezioni
Wen Hui Liu

HDD

Wen Hui Liu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
0%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
22 (78.57%)
Loss Trade:
6 (21.43%)
Best Trade:
8 300.00 USD
Worst Trade:
-968.00 USD
Profitto lordo:
46 369.00 USD (27 866 pips)
Perdita lorda:
-2 531.50 USD (2 383 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (20 772.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 772.00 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.10%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
25.37
Long Trade:
12 (42.86%)
Short Trade:
16 (57.14%)
Fattore di profitto:
18.32
Profitto previsto:
1 565.63 USD
Profitto medio:
2 107.68 USD
Perdita media:
-421.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 728.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 728.00 USD (2)
Crescita mensile:
234.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
260.50 USD
Massimale:
1 728.00 USD (3.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.05% (4 871.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 26
EURUSD.i 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 44K
EURUSD.i -51
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 26K
EURUSD.i -39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 300.00 USD
Worst Trade: -968 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20 772.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 728.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

精准黄金信号，跟单私信我
Non ci sono recensioni
2025.10.28 18:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
