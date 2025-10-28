SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sau Yuesdi Mawon
Muhamad Adi Sujai

Sau Yuesdi Mawon

Muhamad Adi Sujai
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
4.23 USD
Worst Trade:
-11.43 USD
Profitto lordo:
18.46 USD (1 866 pips)
Perdita lorda:
-25.07 USD (2 458 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (11.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.17 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
51.55%
Massimo carico di deposito:
79.66%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.73 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-8.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.89 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.70 USD
Massimale:
20.69 USD (20.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.05% (20.65 USD)
Per equità:
36.08% (33.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -592
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.23 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.17 USD
Massima perdita consecutiva: -19.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.88 × 8
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
87 più
Non ci sono recensioni
2025.10.28 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 17:06
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
