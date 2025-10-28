- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
58 (79.45%)
Loss Trade:
15 (20.55%)
Best Trade:
7.99 USD
Worst Trade:
-7.57 USD
Profitto lordo:
117.00 USD (11 424 pips)
Perdita lorda:
-46.51 USD (6 578 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (40.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.77 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
27 (36.99%)
Short Trade:
46 (63.01%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.84 USD (2)
Crescita mensile:
25.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.55 USD (8.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
13.43% (41.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|39
|NZDJPY
|29
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|88
|NZDJPY
|-23
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURJPY
|2
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|7.3K
|NZDJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|176
|EURNZD
|99
|EURJPY
|251
|CADJPY
|117
|EURAUD
|173
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.99 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +40.77 USD
Massima perdita consecutiva: -9.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.74 × 66
|
TradersWay-Live
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.90 × 77
|
RoboForex-ECN
|1.06 × 49
|
Exness-Real17
|1.07 × 42
|
ICMarketsSC-Live19
|1.26 × 39
|
ThreeTrader-Live
|1.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.50 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.52 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.85 × 13
|
Tickmill-Live10
|2.30 × 20
|
ICMarketsSC-Live09
|2.35 × 37
|
ICMarketsSC-Live33
|2.70 × 27
|
ICMarketsSC-Live15
|2.82 × 56
|
DooPrime-Live 3
|4.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|4.70 × 40
|
Axi-US09-Live
|5.40 × 50
|
Exness-Real9
|5.72 × 47
18 più
