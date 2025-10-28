SegnaliSezioni
Muhammad Yaver

BAILEY TRADER

Muhammad Yaver
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 30%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
572
Profit Trade:
379 (66.25%)
Loss Trade:
193 (33.74%)
Best Trade:
67.40 USD
Worst Trade:
-27.62 USD
Profitto lordo:
1 504.05 USD (90 772 pips)
Perdita lorda:
-1 138.85 USD (63 646 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (231.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.96 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
293 (51.22%)
Short Trade:
279 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-5.90 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-32.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.94 USD (12)
Crescita mensile:
4.64%
Previsione annuale:
56.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.42 USD
Massimale:
329.18 USD (66.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.03% (329.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 417
GBPUSD 40
USDJPY 35
EURUSD 23
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 14
GBPAUD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 436
GBPUSD -4
USDJPY -26
EURUSD -3
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY 11
GBPAUD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
GBPUSD -280
USDJPY -1.3K
EURUSD -18
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY 744
GBPAUD -747
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.40 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +231.96 USD
Massima perdita consecutiva: -32.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.52 × 69
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.07 × 187
GOMarketsMU-Live
3.50 × 6
Darwinex-Live
3.82 × 318
RoboForex-ECN
3.94 × 489
FusionMarkets-Live
3.99 × 17142
Valutrades-Live
4.17 × 6
ValutradesSeychelles-Live
4.71 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
4.80 × 1340
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
TASS-Live
7.09 × 70
BAILEY TRADER 
Non ci sono recensioni
2025.10.28 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 16:06
A large drawdown may occur on the account again
