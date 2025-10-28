- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
572
Profit Trade:
379 (66.25%)
Loss Trade:
193 (33.74%)
Best Trade:
67.40 USD
Worst Trade:
-27.62 USD
Profitto lordo:
1 504.05 USD (90 772 pips)
Perdita lorda:
-1 138.85 USD (63 646 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (231.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.96 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
293 (51.22%)
Short Trade:
279 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-5.90 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-32.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.94 USD (12)
Crescita mensile:
4.64%
Previsione annuale:
56.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.42 USD
Massimale:
329.18 USD (66.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.03% (329.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|GBPUSD
|40
|USDJPY
|35
|EURUSD
|23
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|19
|GBPJPY
|14
|GBPAUD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|436
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|-3
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-30
|GBPJPY
|11
|GBPAUD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|GBPUSD
|-280
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|-18
|EURGBP
|-406
|AUDUSD
|-1K
|GBPJPY
|744
|GBPAUD
|-747
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.40 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +231.96 USD
Massima perdita consecutiva: -32.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.52 × 69
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
XM.COM-MT5
|3.07 × 187
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 6
|
Darwinex-Live
|3.82 × 318
|
RoboForex-ECN
|3.94 × 489
|
FusionMarkets-Live
|3.99 × 17142
|
Valutrades-Live
|4.17 × 6
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.71 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.80 × 1340
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
TASS-Live
|7.09 × 70
