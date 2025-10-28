- Crescita
Trade:
251
Profit Trade:
162 (64.54%)
Loss Trade:
89 (35.46%)
Best Trade:
53.08 EUR
Worst Trade:
-216.52 EUR
Profitto lordo:
1 225.63 EUR (40 390 pips)
Perdita lorda:
-1 258.56 EUR (29 756 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (86.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
159.37 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
4.56%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
191 (76.10%)
Short Trade:
60 (23.90%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.13 EUR
Profitto medio:
7.57 EUR
Perdita media:
-14.14 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-444.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-444.40 EUR (8)
Crescita mensile:
19.04%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
352.57 EUR
Massimale:
463.99 EUR (147.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.67% (447.31 EUR)
Per equità:
0.11% (1.12 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.08 EUR
Worst Trade: -217 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +86.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -444.40 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.88 × 8
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-48%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
7
93%
251
64%
5%
0.97
-0.13
EUR
EUR
71%
1:500