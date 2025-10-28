SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FX Joint Winter
Mateusz Winter

FX Joint Winter

Mateusz Winter
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 111
Profit Trade:
816 (73.44%)
Loss Trade:
295 (26.55%)
Best Trade:
158.22 EUR
Worst Trade:
-90.66 EUR
Profitto lordo:
4 788.75 EUR (5 063 843 pips)
Perdita lorda:
-3 952.32 EUR (5 327 207 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (136.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
268.11 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
537 (48.33%)
Short Trade:
574 (51.67%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.75 EUR
Profitto medio:
5.87 EUR
Perdita media:
-13.40 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-205.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-224.91 EUR (9)
Crescita mensile:
-5.68%
Previsione annuale:
-68.97%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.06 EUR
Massimale:
616.16 EUR (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.37% (616.90 EUR)
Per equità:
4.48% (216.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 135
XAUUSD 122
AUDCAD 85
EURGBP 64
EURAUD 48
NZDCAD 46
AUDSGD 46
GBPUSD 46
USDCAD 45
EURUSD 41
CADCHF 40
EURNZD 37
GBPCAD 36
EURCAD 33
DE40 33
EURCHF 32
AUDUSD 31
US30 30
USDCHF 23
NZDUSD 22
USTEC 22
GBPAUD 18
US500 12
AUDNZD 9
USDSGD 9
GBPCHF 9
EURSGD 7
GBPJPY 6
CADJPY 6
AUDCHF 5
AUDJPY 4
CHFJPY 4
SGDJPY 4
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 3
XAUUSD 269
AUDCAD 26
EURGBP 105
EURAUD 35
NZDCAD 19
AUDSGD 20
GBPUSD -176
USDCAD 21
EURUSD 259
CADCHF 69
EURNZD -130
GBPCAD -37
EURCAD 144
DE40 58
EURCHF -21
AUDUSD -99
US30 200
USDCHF 6
NZDUSD -61
USTEC 191
GBPAUD -80
US500 -35
AUDNZD -13
USDSGD 18
GBPCHF 67
EURSGD 29
GBPJPY 10
CADJPY 23
AUDCHF 0
AUDJPY 6
CHFJPY 8
SGDJPY 7
USDJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -396K
XAUUSD -18K
AUDCAD 2.3K
EURGBP 3.5K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDSGD 806
GBPUSD 1K
USDCAD 3K
EURUSD 6.7K
CADCHF 3K
EURNZD 571
GBPCAD -63
EURCAD 7.8K
DE40 -3.4K
EURCHF 723
AUDUSD -401
US30 56K
USDCHF 511
NZDUSD -1.2K
USTEC 59K
GBPAUD -2.2K
US500 -2.4K
AUDNZD -1.8K
USDSGD 780
GBPCHF 1.8K
EURSGD 2.1K
GBPJPY 1.5K
CADJPY 2.3K
AUDCHF -155
AUDJPY 947
CHFJPY 1.3K
SGDJPY 1.2K
USDJPY 96
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.22 EUR
Worst Trade: -91 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +136.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -205.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.11 × 9
FusionMarkets-Live
8.07 × 30
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.38 × 104
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.40 × 123
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
23.27 × 96
Non ci sono recensioni
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FX Joint Winter
30USD al mese
17%
0
0
USD
4.8K
EUR
16
84%
1 111
73%
100%
1.21
0.75
EUR
11%
1:500
Copia

