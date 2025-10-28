- Crescita
Trade:
1 111
Profit Trade:
816 (73.44%)
Loss Trade:
295 (26.55%)
Best Trade:
158.22 EUR
Worst Trade:
-90.66 EUR
Profitto lordo:
4 788.75 EUR (5 063 843 pips)
Perdita lorda:
-3 952.32 EUR (5 327 207 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (136.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
268.11 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
537 (48.33%)
Short Trade:
574 (51.67%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.75 EUR
Profitto medio:
5.87 EUR
Perdita media:
-13.40 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-205.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-224.91 EUR (9)
Crescita mensile:
-5.68%
Previsione annuale:
-68.97%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.06 EUR
Massimale:
616.16 EUR (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.37% (616.90 EUR)
Per equità:
4.48% (216.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|135
|XAUUSD
|122
|AUDCAD
|85
|EURGBP
|64
|EURAUD
|48
|NZDCAD
|46
|AUDSGD
|46
|GBPUSD
|46
|USDCAD
|45
|EURUSD
|41
|CADCHF
|40
|EURNZD
|37
|GBPCAD
|36
|EURCAD
|33
|DE40
|33
|EURCHF
|32
|AUDUSD
|31
|US30
|30
|USDCHF
|23
|NZDUSD
|22
|USTEC
|22
|GBPAUD
|18
|US500
|12
|AUDNZD
|9
|USDSGD
|9
|GBPCHF
|9
|EURSGD
|7
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDCHF
|5
|AUDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|SGDJPY
|4
|USDJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|269
|AUDCAD
|26
|EURGBP
|105
|EURAUD
|35
|NZDCAD
|19
|AUDSGD
|20
|GBPUSD
|-176
|USDCAD
|21
|EURUSD
|259
|CADCHF
|69
|EURNZD
|-130
|GBPCAD
|-37
|EURCAD
|144
|DE40
|58
|EURCHF
|-21
|AUDUSD
|-99
|US30
|200
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|-61
|USTEC
|191
|GBPAUD
|-80
|US500
|-35
|AUDNZD
|-13
|USDSGD
|18
|GBPCHF
|67
|EURSGD
|29
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|23
|AUDCHF
|0
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|8
|SGDJPY
|7
|USDJPY
|15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-396K
|XAUUSD
|-18K
|AUDCAD
|2.3K
|EURGBP
|3.5K
|EURAUD
|3.6K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDSGD
|806
|GBPUSD
|1K
|USDCAD
|3K
|EURUSD
|6.7K
|CADCHF
|3K
|EURNZD
|571
|GBPCAD
|-63
|EURCAD
|7.8K
|DE40
|-3.4K
|EURCHF
|723
|AUDUSD
|-401
|US30
|56K
|USDCHF
|511
|NZDUSD
|-1.2K
|USTEC
|59K
|GBPAUD
|-2.2K
|US500
|-2.4K
|AUDNZD
|-1.8K
|USDSGD
|780
|GBPCHF
|1.8K
|EURSGD
|2.1K
|GBPJPY
|1.5K
|CADJPY
|2.3K
|AUDCHF
|-155
|AUDJPY
|947
|CHFJPY
|1.3K
|SGDJPY
|1.2K
|USDJPY
|96
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +158.22 EUR
Worst Trade: -91 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +136.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -205.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|8.07 × 30
|
VantageInternational-Live 13
|8.36 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.38 × 104
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
Exness-MT5Real38
|17.40 × 123
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Earnex-Trade
|23.27 × 96
