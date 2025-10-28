SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RSI 90 i 10 m1
Maxim Kuzmenko

RSI 90 i 10 m1

Maxim Kuzmenko
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
AMarkets-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
41.47 USD
Worst Trade:
-10.71 USD
Profitto lordo:
123.43 USD (228 pips)
Perdita lorda:
-34.50 USD (30 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (92.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
19.34%
Massimo carico di deposito:
59.27%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
3.58
Profitto previsto:
6.84 USD
Profitto medio:
17.63 USD
Perdita media:
-5.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.88 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.74 USD
Massimale:
16.88 USD (1.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.66% (16.88 USD)
Per equità:
14.97% (156.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZDb 4
EURCADb 3
AUDCADb 2
CHFJPYb 2
AUDCHFb 1
NZDCADb 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZDb 44
EURCADb 5
AUDCADb -12
CHFJPYb -5
AUDCHFb 15
NZDCADb 41
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZDb 110
EURCADb 27
AUDCADb -3
CHFJPYb 8
AUDCHFb 15
NZDCADb 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.47 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.60 USD
Massima perdita consecutiva: -16.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.28 17:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RSI 90 i 10 m1
30USD al mese
9%
0
0
USD
1.1K
USD
1
100%
13
53%
19%
3.57
6.84
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.