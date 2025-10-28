- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.18 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.85 USD (483 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (4.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (71.43%)
Short Trade:
2 (28.57%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|306
|AUDUSD
|177
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.18 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
AgenaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 54
Non ci sono recensioni