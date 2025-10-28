- Crescita
Trade:
462
Profit Trade:
311 (67.31%)
Loss Trade:
151 (32.68%)
Best Trade:
135.72 USD
Worst Trade:
-43.92 USD
Profitto lordo:
1 856.48 USD (32 846 pips)
Perdita lorda:
-1 033.76 USD (31 699 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (28.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.96
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
462 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
5.97 USD
Perdita media:
-6.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-109.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.46 USD (5)
Crescita mensile:
0.15%
Previsione annuale:
1.78%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
138.02 USD (1.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.36% (137.53 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|823
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.72 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +28.85 USD
Massima perdita consecutiva: -109.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
XMGlobal-MT5 12
|8.60 × 5
Only short EURUSD
