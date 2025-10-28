- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.80 USD (245 pips)
Perdita lorda:
-0.10 USD
Vincite massime consecutive:
2 (4.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
3.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 secondi
Fattore di recupero:
94.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
48.00
Profitto previsto:
2.40 USD
Profitto medio:
2.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
0.05 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Best Trade: +3.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
