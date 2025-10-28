- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.56 USD (305 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (9.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
87.21%
Massimo carico di deposito:
18.71%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
9.56 USD
Profitto medio:
9.56 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.38% (23.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|305
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
IBFXAU-MT4-IS02
|0.00 × 1
|
AForex-Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 3
|
MIGBank-Real1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
GKFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
|
AM_Australia-Live
|0.00 × 1
|
Fxglobe-Real
|0.00 × 1
|
Sunbird-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 2
|
JFD-Live
|0.00 × 3
|
FinFX-Live
|0.00 × 7
|
MIC-IECY-Real.com
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.00 × 5
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
