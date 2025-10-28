- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
6 (40.00%)
Loss Trade:
9 (60.00%)
Best Trade:
30.86 USD
Worst Trade:
-11.06 USD
Profitto lordo:
154.02 USD (15 399 pips)
Perdita lorda:
-89.80 USD (8 974 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (113.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
13 (86.67%)
Short Trade:
2 (13.33%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
4.28 USD
Profitto medio:
25.67 USD
Perdita media:
-9.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-79.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.89 USD (8)
Crescita mensile:
32.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.72 USD
Massimale:
79.89 USD (34.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.71% (79.89 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.86 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +113.94 USD
Massima perdita consecutiva: -79.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Entry: 0.01 lot | SL: -$10, (xauusd only)
Non ci sono recensioni