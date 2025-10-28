- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
61 (82.43%)
Loss Trade:
13 (17.57%)
Best Trade:
21.97 USD
Worst Trade:
-5.57 USD
Profitto lordo:
276.58 USD (536 027 pips)
Perdita lorda:
-42.95 USD (195 194 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (106.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.48 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
51.90%
Massimo carico di deposito:
88.29%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
19.52
Long Trade:
47 (63.51%)
Short Trade:
27 (36.49%)
Fattore di profitto:
6.44
Profitto previsto:
3.16 USD
Profitto medio:
4.53 USD
Perdita media:
-3.30 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.90 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.97 USD (2.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.97% (11.97 USD)
Per equità:
22.38% (67.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|220K
|BTCUSD
|121K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.97 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +106.48 USD
Massima perdita consecutiva: -8.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
TP or Sl
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
86%
0
0
USD
USD
352
USD
USD
1
0%
74
82%
52%
6.43
3.16
USD
USD
22%
1:200