Ramkumar Velumani

THE BIG BULL

Ramkumar Velumani
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
320.00 USD
Worst Trade:
-848.00 USD
Profitto lordo:
3 129.00 USD (3 120 pips)
Perdita lorda:
-4 176.00 USD (4 174 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 477.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 477.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
7.87%
Massimo carico di deposito:
38.01%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-52.35 USD
Profitto medio:
223.50 USD
Perdita media:
-696.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 442.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 442.00 USD (2)
Crescita mensile:
-20.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 078.00 USD
Massimale:
2 555.00 USD (39.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.45% (2 555.00 USD)
Per equità:
12.47% (641.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +320.00 USD
Worst Trade: -848 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 477.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 442.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Non ci sono recensioni
2025.10.29 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 11:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 11:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 12:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THE BIG BULL
500USD al mese
-21%
0
0
USD
4K
USD
1
0%
20
70%
8%
0.74
-52.35
USD
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.