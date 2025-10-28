- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
320.00 USD
Worst Trade:
-848.00 USD
Profitto lordo:
3 129.00 USD (3 120 pips)
Perdita lorda:
-4 176.00 USD (4 174 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 477.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 477.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
7.87%
Massimo carico di deposito:
38.01%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-52.35 USD
Profitto medio:
223.50 USD
Perdita media:
-696.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 442.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 442.00 USD (2)
Crescita mensile:
-20.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 078.00 USD
Massimale:
2 555.00 USD (39.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.45% (2 555.00 USD)
Per equità:
12.47% (641.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +320.00 USD
Worst Trade: -848 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 477.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 442.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
1
0%
20
70%
8%
0.74
-52.35
USD
USD
39%
1:500