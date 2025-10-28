SegnaliSezioni
Darsh

Mustafa Mr Abdulaziz Abu Al-saadat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
1 (16.66%)
Loss Trade:
5 (83.33%)
Best Trade:
3.98 USD
Worst Trade:
-0.07 USD
Profitto lordo:
3.98 USD (154 pips)
Perdita lorda:
-0.26 USD (15 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.98 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
14.31
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
6 (100.00%)
Fattore di profitto:
15.31
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.26 USD (5)
Crescita mensile:
0.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
0.26 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.26% (21.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4
AUDNZD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 0
AUDNZD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4
AUDNZD 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.98 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.50 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 44
ICMarketsSC-Live07
0.92 × 115
Exness-Real17
0.97 × 59
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.50 × 2
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
FXCL-Main2
2.50 × 2
Tickmill-Live10
2.54 × 13
OrbexGlobal-Live
2.94 × 16
Coinexx-Live
3.42 × 12
TitanFX-06
4.00 × 18
RoboForex-ECN-2
4.69 × 61
Longhorn-Real2
4.75 × 8
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 63
Axi-US06-Live
5.00 × 2
Coinexx-Demo
5.00 × 1
Darwinex-Live
5.80 × 372
Utilizzo la strategia di scalping utilizzando indicatori di precisione che garantiscono l'accuratezza del segnale fornito per ottenere il massimo profitto con il minimo drawdown e recupero con la martingala gestita. Tutto il sistema e il segnale sono stati testati più di 10 anni fa e hanno applicato la gestione del denaro.

Non perdere tempo ad aspettare, unisciti a me nel mio viaggio per convertire 500$ in 1M$.

Buona fortuna a tutti e vi auguro un profitto felice 💯
Non ci sono recensioni
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
