- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
1 (16.66%)
Loss Trade:
5 (83.33%)
Best Trade:
3.98 USD
Worst Trade:
-0.07 USD
Profitto lordo:
3.98 USD (154 pips)
Perdita lorda:
-0.26 USD (15 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.98 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
14.31
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
6 (100.00%)
Fattore di profitto:
15.31
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.26 USD (5)
Crescita mensile:
0.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
0.26 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.26% (21.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|0
|AUDNZD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.98 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.50 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live07
|0.92 × 115
|
Exness-Real17
|0.97 × 59
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.50 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
FXCL-Main2
|2.50 × 2
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
OrbexGlobal-Live
|2.94 × 16
|
Coinexx-Live
|3.42 × 12
|
TitanFX-06
|4.00 × 18
|
RoboForex-ECN-2
|4.69 × 61
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 63
|
Axi-US06-Live
|5.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|5.00 × 1
|
Darwinex-Live
|5.80 × 372
Utilizzo la strategia di scalping utilizzando indicatori di precisione che garantiscono l'accuratezza del segnale fornito per ottenere il massimo profitto con il minimo drawdown e recupero con la martingala gestita. Tutto il sistema e il segnale sono stati testati più di 10 anni fa e hanno applicato la gestione del denaro.
Non perdere tempo ad aspettare, unisciti a me nel mio viaggio per convertire 500$ in 1M$.
Buona fortuna a tutti e vi auguro un profitto felice 💯
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
1
100%
6
16%
100%
15.30
0.62
USD
USD
4%
1:500