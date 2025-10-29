- Crescita
Trade:
70
Profit Trade:
46 (65.71%)
Loss Trade:
24 (34.29%)
Best Trade:
28.89 USD
Worst Trade:
-26.81 USD
Profitto lordo:
354.29 USD (274 680 pips)
Perdita lorda:
-208.28 USD (204 509 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (50.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
40 (57.14%)
Short Trade:
30 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
7.70 USD
Perdita media:
-8.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-66.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.40 USD (5)
Crescita mensile:
73.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.40 USD (20.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.43% (66.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|146
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|70K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +28.89 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +50.90 USD
Massima perdita consecutiva: -66.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
The goal in trading is to have a steady long-term growth of the account and it must be safe.
