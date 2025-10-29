SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / THUC CHIEN
Nguyen Van Loi

THUC CHIEN

Nguyen Van Loi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 73%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
46 (65.71%)
Loss Trade:
24 (34.29%)
Best Trade:
28.89 USD
Worst Trade:
-26.81 USD
Profitto lordo:
354.29 USD (274 680 pips)
Perdita lorda:
-208.28 USD (204 509 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (50.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
40 (57.14%)
Short Trade:
30 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
7.70 USD
Perdita media:
-8.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-66.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.40 USD (5)
Crescita mensile:
73.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.40 USD (20.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.43% (66.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 146
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 70K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.89 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +50.90 USD
Massima perdita consecutiva: -66.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
The goal in trading is to have a steady long-term growth of the account and it must be safe.
Non ci sono recensioni
2025.10.29 11:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
