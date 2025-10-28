- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
58.68 USD
Worst Trade:
-15.29 USD
Profitto lordo:
141.33 USD (2 836 pips)
Perdita lorda:
-26.44 USD (524 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (86.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.13 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
74.12%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.97
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
5.35
Profitto previsto:
11.49 USD
Profitto medio:
20.19 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.49 USD (2)
Crescita mensile:
6.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.44 USD
Massimale:
16.49 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (16.49 USD)
Per equità:
1.05% (18.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +58.68 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +86.13 USD
Massima perdita consecutiva: -16.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
FBS-Real-10
|1.28 × 36
|
FBS-Real-2
|1.33 × 12
|
FBS-Real-5
|1.33 × 12
|
FBS-Real-7
|1.50 × 12
|
FBS-Real-4
|1.63 × 56
|
FBS-Real-12
|1.83 × 12
SAMURAI FOREX 003は、 コントロールされた一貫性のあるストレスのない結果を提供します 。
最高の結果を得るために：
推奨ブローカー FBS。
推奨口座タイプ： スタンダード。
推奨レバレッジ：1:500以上。
推奨最低口座残高：USD3,000。
スプレット：0.01
スプレット：0.01
リスクに関する警告 ：
デリバティブ取引は、 お客様の資本に対して高いレベルのリスクを伴います。
デリバティブ取引はすべての投資家に適しているわけではありませ んので、リスクを十分に理解し、 必要に応じて独立したアドバイスを受けてください
Non ci sono recensioni
