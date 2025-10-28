SegnaliSezioni
Li Tai Kun

Gnail

Li Tai Kun
0 recensioni
Affidabilità
79 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39.99 USD al mese
0%
Exness-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.26 USD (20 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.61%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
0.13 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
57.66% (20.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.28 13:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.18% of days out of the 548 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.18% of days out of the 548 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gnail
39.99USD al mese
0%
0
0
USD
36
USD
79
0%
2
100%
100%
n/a
0.13
USD
58%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.