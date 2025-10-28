SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Supper Gold
Zhan Yang

Supper Gold

Zhan Yang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 42%
XMGlobal-Real 24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
52 (86.66%)
Loss Trade:
8 (13.33%)
Best Trade:
3.19 USD
Worst Trade:
-12.95 USD
Profitto lordo:
70.10 USD (6 984 pips)
Perdita lorda:
-28.39 USD (2 835 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (16.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.03 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
41.84%
Massimo carico di deposito:
105.39%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
33 (55.00%)
Short Trade:
27 (45.00%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-3.55 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.55 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.55 USD (14.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.23% (19.55 USD)
Per equità:
33.10% (40.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 42
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 4.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.19 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.03 USD
Massima perdita consecutiva: -19.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.28 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 12:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 11:57
Share of trading days is too low
2025.10.28 11:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 10:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 10:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 10:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Supper Gold
30USD al mese
42%
0
0
USD
145
USD
1
100%
60
86%
42%
2.46
0.70
USD
33%
1:500
