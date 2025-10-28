- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
51 (62.19%)
Loss Trade:
31 (37.80%)
Best Trade:
127.12 USD
Worst Trade:
-72.15 USD
Profitto lordo:
986.16 USD (49 044 pips)
Perdita lorda:
-664.46 USD (43 806 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (81.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
37 (45.12%)
Short Trade:
45 (54.88%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
19.34 USD
Perdita media:
-21.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-115.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.44 USD (3)
Crescita mensile:
179.60%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.35 USD
Massimale:
130.21 USD (56.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.39% (130.21 USD)
Per equità:
0.10% (0.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|322
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|5.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +127.12 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +81.11 USD
Massima perdita consecutiva: -115.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Стабільна торгівля, яка приносить в місяць 200-300 доларів. Рекомендований баланс 500 доларів.
Non ci sono recensioni
