Victor Danny Wangkar

Rupiah Trader

Victor Danny Wangkar
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
Exness-Real33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
103 (46.60%)
Loss Trade:
118 (53.39%)
Best Trade:
865 309.17 IDR
Worst Trade:
-879 904.65 IDR
Profitto lordo:
57 068 842.83 IDR (3 314 286 pips)
Perdita lorda:
-44 776 872.01 IDR (2 633 846 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (11 122 644.06 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
11 122 644.06 IDR (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.99%
Massimo carico di deposito:
4.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
153 (69.23%)
Short Trade:
68 (30.77%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
55 619.78 IDR
Profitto medio:
554 066.44 IDR
Perdita media:
-379 465.02 IDR
Massime perdite consecutive:
15 (-4 754 307.39 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-4 881 703.90 IDR (13)
Crescita mensile:
42.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 091 595.80 IDR
Massimale:
16 345 012.71 IDR (80.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.70% (16 345 012.71 IDR)
Per equità:
7.62% (1 267 928.50 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 198
GBPJPY 5
AUDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
NZDJPY 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY 25
AUDJPY 16
USDJPY 31
EURNZD -3
EURJPY 32
GBPUSD 17
NZDJPY -5
NZDUSD -5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 671K
GBPJPY 2.3K
AUDJPY 1.5K
USDJPY 2.9K
EURNZD -308
EURJPY 3K
GBPUSD 1K
NZDJPY -500
NZDUSD -300
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +865 309.17 IDR
Worst Trade: -879 905 IDR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +11 122 644.06 IDR
Massima perdita consecutiva: -4 754 307.39 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.13 × 16
RawForex-Real
0.28 × 29
VantageInternational-Live 4
0.61 × 28
ICMCapitalVC-LIVE3
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.05 × 63
Exness-Real4
1.49 × 130
Exness-Real33
2.08 × 12
Axi-US06-Live
2.94 × 16
BlackBullMarkets-Live
4.67 × 6
Exness-Real29
5.73 × 344
Exness-Real16
7.38 × 180
TradeMaxGlobal-Demo
10.64 × 11
Exness-Real
26.04 × 458
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.