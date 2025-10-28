- Crescita
Trade:
221
Profit Trade:
103 (46.60%)
Loss Trade:
118 (53.39%)
Best Trade:
865 309.17 IDR
Worst Trade:
-879 904.65 IDR
Profitto lordo:
57 068 842.83 IDR (3 314 286 pips)
Perdita lorda:
-44 776 872.01 IDR (2 633 846 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (11 122 644.06 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
11 122 644.06 IDR (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.99%
Massimo carico di deposito:
4.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
153 (69.23%)
Short Trade:
68 (30.77%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
55 619.78 IDR
Profitto medio:
554 066.44 IDR
Perdita media:
-379 465.02 IDR
Massime perdite consecutive:
15 (-4 754 307.39 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-4 881 703.90 IDR (13)
Crescita mensile:
42.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 091 595.80 IDR
Massimale:
16 345 012.71 IDR (80.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.70% (16 345 012.71 IDR)
Per equità:
7.62% (1 267 928.50 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|GBPJPY
|5
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURNZD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|25
|AUDJPY
|16
|USDJPY
|31
|EURNZD
|-3
|EURJPY
|32
|GBPUSD
|17
|NZDJPY
|-5
|NZDUSD
|-5
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|671K
|GBPJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.5K
|USDJPY
|2.9K
|EURNZD
|-308
|EURJPY
|3K
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|-500
|NZDUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Best Trade: +865 309.17 IDR
Worst Trade: -879 905 IDR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +11 122 644.06 IDR
Massima perdita consecutiva: -4 754 307.39 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.13 × 16
|
RawForex-Real
|0.28 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|0.61 × 28
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.05 × 63
|
Exness-Real4
|1.49 × 130
|
Exness-Real33
|2.08 × 12
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
BlackBullMarkets-Live
|4.67 × 6
|
Exness-Real29
|5.73 × 344
|
Exness-Real16
|7.38 × 180
|
TradeMaxGlobal-Demo
|10.64 × 11
|
Exness-Real
|26.04 × 458
Trend Trader
Non ci sono recensioni
