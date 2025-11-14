- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
121.80 USD
Worst Trade:
-50.44 USD
Profitto lordo:
291.32 USD (23 091 pips)
Perdita lorda:
-148.90 USD (14 859 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (169.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
46.65%
Massimo carico di deposito:
1.87%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
17.80 USD
Profitto medio:
58.26 USD
Perdita media:
-49.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-99.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.80 USD (2)
Crescita mensile:
15.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
99.80 USD (8.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.75% (99.80 USD)
Per equità:
6.75% (77.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|142
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.80 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +169.52 USD
Massima perdita consecutiva: -99.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
8
62%
47%
1.95
17.80
USD
USD
9%
1:200