Inigo Hernandez Ruiz

XAUUSDyGBPUSD

Inigo Hernandez Ruiz
0 recensioni
56 settimane
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
718
Profit Trade:
642 (89.41%)
Loss Trade:
76 (10.58%)
Best Trade:
80.46 EUR
Worst Trade:
-352.73 EUR
Profitto lordo:
4 095.39 EUR (184 643 pips)
Perdita lorda:
-4 078.51 EUR (208 116 pips)
Vincite massime consecutive:
95 (198.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
676.41 EUR (33)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
402 (55.99%)
Short Trade:
316 (44.01%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 EUR
Profitto medio:
6.38 EUR
Perdita media:
-53.66 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-102.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-567.56 EUR (3)
Crescita mensile:
-11.02%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.49 EUR
Massimale:
774.26 EUR (90.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 440
GBPUSD 258
EURUSD 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 74
GBPUSD 76
EURUSD -130
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -19K
GBPUSD -3.2K
EURUSD -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.46 EUR
Worst Trade: -353 EUR
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +198.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -102.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.16 × 73
Exness-MT5Real3
0.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
GoMarkets-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Esta cuenta de señales tiene como objetivo ampliar su capital, y ayudar a incrementar los ingresos de manera controlada y lenta. Contamos con varios asesores expertos de gran rentabilidad, lo que nos ayuda a diversificar el riesgo, maximizar las ganancias y minimizar las perdidas.

El riesgo que usamos es mínimo, que es lo mejor para pequeños inversionistas que están empezando en el mundo del trading. 

También funciona para grandes inversores que quieren incrementar su patrimonio con ayuda del trading en vez de dejarlo en los bancos donde siempre se devaluara.



