|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|440
|GBPUSD
|258
|EURUSD
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74
|GBPUSD
|76
|EURUSD
|-130
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-19K
|GBPUSD
|-3.2K
|EURUSD
|-877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.16 × 73
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
FPMarketsSC-Live
|7.44 × 16
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Esta cuenta de señales tiene como objetivo ampliar su capital, y ayudar a incrementar los ingresos de manera controlada y lenta. Contamos con varios asesores expertos de gran rentabilidad, lo que nos ayuda a diversificar el riesgo, maximizar las ganancias y minimizar las perdidas.
El riesgo que usamos es mínimo, que es lo mejor para pequeños inversionistas que están empezando en el mundo del trading.
También funciona para grandes inversores que quieren incrementar su patrimonio con ayuda del trading en vez de dejarlo en los bancos donde siempre se devaluara.