Allan Haraldsson

Azul Violeta Layla

Allan Haraldsson
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
Axi-US09-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
10 (62.50%)
Loss Trade:
6 (37.50%)
Best Trade:
39.55 USD
Worst Trade:
-81.80 USD
Profitto lordo:
109.94 USD (5 998 pips)
Perdita lorda:
-183.36 USD (11 363 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (48.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.67 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
60.90%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
8 (50.00%)
Short Trade:
8 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-4.59 USD
Profitto medio:
10.99 USD
Perdita media:
-30.56 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-72.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.80 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
122.09 USD
Massimale:
147.49 USD (28.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.07% (147.49 USD)
Per equità:
15.97% (76.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 12
US30 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro -20
US30 -54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 2
US30 -5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.55 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.67 USD
Massima perdita consecutiva: -72.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Analysis with diverge and ElliottWaves
Non ci sono recensioni
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
